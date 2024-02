Deco veta saída de Araújo e De Jong do Barcelona: "queremos que fiquem"

Antes da partida contra o Getafe, válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, Deco falou com o canal Movistar. O diretor esportivo do Barcelona negou a saída do meia De Jong e do zagueiro Araújo e disse que o clube conta com os atletas para o futuro.

"Não acontecerá nada com eles. Têm contrato e todos os clubes grandes querem manter seus melhores jogadores e ele são dos melhores. São jogadores importantes para o presente e o futuro. Sabemos onde queremos ir e contamos com eles."

Antes da partida contra o Napoli pela Champions League, De Jong também comentou sobre os rumores de sua saída, garantiu a permanência no clube e demonstrou insatisfação com a imprensa espanhola.