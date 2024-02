Sebastián Báez e Mariano Navone avançam à final do Rio Open

O argentino derrota Cameron Norrie por 6/4 6/2 e conquista o melhor resultado da carreira. ?

Na outra semifinal, Mariano Navone - número 113 do ranking e responsável pela queda de João Fonseca - não tomou conhecimento do britânico Cameron Norrie, segundo cabeça de chave no Rio e 20 do mundo. O argentino, de apenas 22 anos, dominou as ações e venceu por 6/4 e 6/2.