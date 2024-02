Yuri Alberto responde bem no dia a dia e pode voltar aos gramados ainda no Paulista

"O Yuri está dentro do processo, treino a treino. Estaremos no CT amanhã pela manhã, Yuri vai ser reavaliado, vamos ver o estado dele e vamos vivendo um dia de cada vez para ver quando ele pode voltar", comentou o técnico António Oliveira em entrevista coletiva, após a vitória do Timão sobre o Cianorte.

O centroavante do Corinthians possui nove jogos no ano, sendo sete como titular, e quatro gols marcados. Yuri começou mal a temporada, mas retomou confiança desde a chegada do comandante português.

O problema na costela se deu no clássico contra o Palmeiras, no último domingo, quando levou uma joelhada do zagueiro Murilo. O camisa 9 alvinegro teve que deixar o gramado da Arena Barueri, chorando.

O próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, no domingo (25), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo será válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O Timão fecha a primeira fase do Estadual recebendo o Santo André, no dia 2 de março, e visitando o Água Santa, no dia 10.

