Vasco x Volta Redonda: saiba onde assistir, prováveis escalações e informações sobre o jogo do Carioca

Neste sábado, o Vasco receberá o Volta Redonda pela décima rodada do Campeonato Carioca em busca de mais um grande passo rumo à fase decisiva do Estadual. O duelo será no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, a partir das 17h30 (de Brasília).

Onde assistir: O confronto terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

A vitória sobre o Botafogo no último domingo deixou o Vasco em uma situação confortável na busca pela classificação às semifinais do Carioca. Com 16 pontos, restando duas rodadas, o Cruzmaltino está na quarta posição na tabela de classificação e só depende de si para garantir a vaga. O clube de São Januário encerrará a fase classificatória atuando em seu estádio, no dia 3 de março, contra a Portuguesa-RJ.