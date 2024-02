Técnico do West Ham confirma retorno de Paquetá aos treinos após lesão

The manager provides us with an update on Paquetá's progress ?#TalkingPoint with @LycamobileUK ? pic.twitter.com/LAgopQuwP1

? West Ham United (@WestHam) February 23, 2024

Paquetá é um dos principais destaques do West Ham na temporada, sendo fundamental no setor de criação da equipe. O brasileiro possui cinco gols e seis assistências em 27 aparições.

O brasileiro pode pintar como surpresa para a partida contra o Brentford, que acontece nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. Ao que tudo indica, caso não seja relacionado para este jogo, Paquetá estará à disposição de David Moyes para o duelo seguinte, contra o Everton, no dia 2 de março.