Santos fará homenagem a Chulapa e usará combinação 'marcante' de uniforme em jogo no Morumbis

"Manto listrado, calção branco e Morumbis. Uma combinação que marcou a história santista ao passar dos anos. No domingo é dia de reviver esses momentos. Domingo é dia de branco e preto", escreveu o Santos na publicação.

Além do uniforme, o time fará uma homenagem ao ex-atacante e ídolo do clube, Serginho Chulapa. Ele marcou o gol do título paulista de 1984, no Morumbis, e será lembrado pela equipe no intervalo da partida contra o São Bernardo.