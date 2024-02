Rodrigo Cezar valoriza viagem ao Catar com o Santos e projeta "grande temporada" pelo sub-20

O Santos aproveitou a Copa da Igualdade, no Catar, para testar alguns jovens jogadores do elenco. O atacante Rodrigo Cezar esteve ne delegação e valorizou a ida ao país árabe.

"Foi uma experiência muito positiva, sem dúvidas. Para nós, que estamos na base, esse tipo de torneio ajuda muito, porque enfrentamos equipes profissionais, bem qualificadas. Então, acredito que foi um período que agregou a todos e pudemos evoluir bastante", disse.

Rodrigo Cezar é uma das grandes promessas das categorias de base do Santos. O jogador de 17 anos começou a sua trajetória no Peixe em 2017, ainda com 10 anos de idade, quando foi integrado a categoria sub-11. Atualmente, ele vem disputando jogos tanto no sub-17 quanto no sub-20.