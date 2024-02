Retorno de titulares dá alívio a Carpini, que amarga sequência sem vitórias

Wellington Rato, por sua vez, retornou na última quarta, após tratar uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda. Titular do São Paulo com Dorival Júnior, no ano passado, e com Thiago Carpini, neste ano, o meia-atacante tem boas chances de começar jogando contra o Guarani, embora para a sua posição haja outras alternativas, como Erick, Nikão, entre outros.

Classificação e jogos Paulista

Já Lucas Moura só voltou a treinar normalmente com o restante do elenco nesta quinta-feira. O camisa 7 não atua desde o dia 30 de janeiro, quando enfrentou o Corinthians, em Itaquera. De lá para cá, ele vinha se limitando a tratamento devido a uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

Sem vencer há três jogos, somando duas derrotas e um empate, o São Paulo precisa reagir no Campeonato Paulista para seguir dependendo apenas de si mesmo para confirmar sua classificação para a próxima fase do Estadual.

O Tricolor é o atual terceiro colocado do Grupo D do Paulistão, com 14 pontos, um a menos que o líder Novorizontino e o vice-líder São Bernardo - ambos possuem um jogo a mais que o São Paulo.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.