Procuradoria do STJD pede jogos sem a torcida do Sport após ataque ao ônibus do Fortaleza

Nesta sexta-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu em Medida Inominada para que os jogos do Sport como mandante sejam de portões fechados.

O pedido, inclusive, vale para duelos fora de casa, com os fãs do time do Recife perdendo a carga de ingressos para visitante. A solicitação já foi enviada ao presidente do órgão, José Perdiz de Jesus.

"Esse triste quadro fático que se distancia a cada dia do "estado de dever ser" esculpido na legislação desportiva pátria, vem mostrando os riscos da periculosidade de atos praticados por torcedores do Sport Clube do Recife/PE à segurança dos futuros eventos a serem organizados pelo Clube, o qual tem o dever legal de preservar que seus torcedores cumpram as condições para acesso ou permanência no recinto desportivo, na forma do art. 158 da Lei 14.597/2023", diz parte do texto.