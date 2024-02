Presidente do Getafe revela que clube esteve perto de fechar com Messi e Guardiola

O presidente do Getafe, Ángel Torres, revelou que o clube espanhol esteve próximo de fechar com o atacante Lionel Messi e o técnico Pep Guardiola, quando ainda estavam iniciando suas respectivas carreiras.

Na época, em 2008, Guardiola estava no comando do time B do Barcelona. O dirigente do Getafe contou como surgiu a intenção de contratar o lendário treinador.

"Estávamos na Europa, fomos ao sorteio e o Txiki (diretor de futebol do Barcelona na época) estava lá, me falou que estavam pensando chamar o Laudrup para treinar o Barça e eu lhe disse que falaria com o Guardiola", declarou em entrevista para o programa "El Partidazo de COPE".