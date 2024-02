Por rescisão de contrato, Palmeiras tem dívida de mais de R$ 70 milhões com a Samsung

O Palmeiras foi condenado a pagar mais de R$ 70 milhões à Samsung, empresa que patrocinou o clube entre 2009 e 2010, pela rescisão do acordo, de forma unilateral, feita na gestão do presidente Luiz Gonzaga Belluzzo. A informação foi publicada, inicialmente, pelo ge.

O processo em questão diz a respeito à quebra de contrato, pelo lado do clube, com a Samsung para entrada da Fiat. Apesar de ser punido em primeira e segunda instâncias, o Verdão ainda pode recorrer à decisão. Em contato com a Gazeta Esportiva, o clube informou que se manifestará a respeito do andamento da ação diretamente nos autos do processo.

Em entrevista concedida em outubro de 2023, a presidente Leila Pereira, que está à frente do clube desde o dia 15 de dezembro de 2021, falou sobre a dívida com o ex-patrocinador. Na ocasião, a mandatária falou sobre a dívida e relatou que esse valor, na época, beirava os R$ 50 milhões.