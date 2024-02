Palmeiras x Mirassol: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão

Neste sábado, o Palmeiras recebe o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

O Verdão teve a semana livre para digerir o amargo empate sofrido diante do Corinthians, por 2 a 2, na última rodada, também em Barueri. A equipe comandada por Abel Ferreira tem cinco vitórias e três empates, ficando com a marca de único time invicto na competição até então. Com 18 pontos, o time ocupa a liderança do Grupo B e o segundo lugar na classificação geral. Água Santa (14), Ponte Preta (13) e Guarani (5) completam a chave.

Para a partida, o Palmeiras tem quatro desfalques. São eles: Dudu (cirurgia no joelho direito) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito), o lateral direito Mayke (lesão na coxa direita) e o zagueiro Gustavo Gómez (fratura no dedo do pé esquerdo).