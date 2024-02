"Não vamos jogar a toalha": Laporta indica Barcelona forte em todas as frentes

??????????



O presidente catalão insistiu que o Barcelona não se tornará uma Sociedade Anônima (SA), face à tendência crescente em certos setores internos que defendem a ideia. "O Barça só tem nós, torcedores do Barcelona. A nossa força advém da nossa identidade, da nossa história e do nosso modelo de propriedade, um modelo associativo que defenderá sempre o Conselho de Administração que tenho a honra de presidir. Seremos a garantia de que o clube estará sempre nas mãos dos sócios do Barça".

O Barcelona contabiliza 54 pontos, em 25 partidas de LaLiga. Isto é, oito pontos de diferença para o líder e maior rival Real Madrid, que soma 62.