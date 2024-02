Ituano anuncia demissão do técnico Márcio Freitas

Na manhã desta sexta-feira, o Ituano anunciou a demissão do técnico Márcio Freitas. A decisão foi tomada por conta dos resultados ruins neste início de temporada.

No Campeonato Paulista, dos nove jogos disputados, a equipe do interior de São Paulo empatou três, perdeu cinco e venceu apenas um. Assim, a equipe se encontra com seis pontos na antepenúltima colocação, com risco de rebaixamento. Além disso, na noite da última quarta-feira, o time foi derrotado para o São Luiz-RS e deixou a Copa do Brasil no primeiro jogo.