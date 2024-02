Hulk celebra novo contrato com o Atlético-MG: "Sei que estou muito feliz"

O jogador foi perguntado sobre as críticas que a equipe sofrendo nesse começo de temporada e respondeu que os ajustes vão acontecendo ao longo do tempo e que ele acredita na melhora no desempenho da equipe. "Quando a gente voltar a jogar muito melhor as coisas vão começar a mudar e as pessoas de fora vão começar a olhar com outros olhos aqui para dentro".

Hulk ainda afastou os rumores de que o elenco estaria insatisfeito com o técnico Felipão. "Não vejo isso que ninguém está insatisfeito com o trabalho de ninguém aqui. Pelo contrário, a gente respeita muito o trabalho do professor Felipão".

O atacante falou sobre o desejo de seguir fazendo história com a camisa do Galo e ficar marcado no clube. Hulk revelou que gostaria de vencer "a tão sonhada Libertadores que a gente não ganhou aqui ainda" e que com um título desse nível "todo mundo entra para a história".