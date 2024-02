Fluminense amplia retrospecto negativo como visitante contra a LDU

Com a derrota para a LDU por 1 a 0, pela ida da Recopa Sul-Americana, o Fluminense ampliou o seu retrospecto negativo atuando como visitante frente ao clube do Equador.

Em cinco partidas, o Tricolor perdeu quatro e empatou uma, de acordo com o Sofascore. O primeiro embate entre as equipes aconteceu na fase de grupos da Libertadores 2008, com um duelo sem gols.

Na mesma edição, o Fluminense perdeu por 4 a 2 no primeiro confronto da final. Apesar de ter empatado o placar agregado na volta, a equipe sucumbiu nos pênaltis no Maracanã.