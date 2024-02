Fernando Diniz, treinador do Fluminense, fica na bronca com arbitragem da Recopa

"Medidas precisam ser tomadas porque não pode ficar assim. O lance do pênalti não tem interpretação. Além disso, conseguiu achar uma falta que ninguém tinha reclamado no gol. O impedimento depende muito, mas até aí tudo bem, é interpretação. O pênalti não tem interpretação. Vai aqui o nosso repúdio. Temos muitas famílias envolvidas. No futebol, o melhor tem que vencer sem influência da arbitragem e houve clara influência da arbitragem", completou.

Diniz falou sobre a situação do lateral esquerdo Marcelo, que saiu de campo no primeiro tempo com uma lesão.

"Marcelo sentiu uma dor no tendão. Em princípio não tem lesão grave, mas ele foi prudente e acho que fez certo de não continuar para agravar a lesão", declarou.

A partida de volta contra a LDU vai acontecer na próxima quinta-feira. Antes disso, os tricolores terão o clássico contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.