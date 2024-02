Fernando cita características e revela contato com Coudet antes de assinar com o Inter: "Me chamou para vir"

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 23, 2024

Fernando também destacou a importância de Eduardo Coudet nas negociações. O volante revelou que recebeu uma ligação do técnico - o qual já havia enfrentado em solo espanhol - e valorizou a postura do argentino no comando de suas equipes.

"Já joguei contra o Chacho (Coudet) lá fora, quando ele estava no Celta de Vigo. É sempre um treinador muito aguerrido, que cobra bastante. Falei um pouco com ele por telefone, ele me chamou para vir para cá e aceitar esse desafio. É um desafio muito grande na minha carreira e creio que vou ajudar. Sei que ele gosta de uma equipe aguerrida e que joga rápido. Tenho certeza que vamos fazer uma temporada espetacular", apontou.

Por fim, o jogador ainda falou sobre o que espera da temporada. "As expectativas são as melhores. Vi o jogo contra o Brasil de Pelotas, a intensidade muito alta, pressionando lá em cima, circulando a bola muito bem e fazendo golaços. Acho que o Inter está no caminho correto e tenho certeza que vai dar tudo certo".

Fernando chega para disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana com o Inter, já que o prazo para inscrições no Campeonato Gaúcho se encerrou na última sexta-feira. Dessa forma, o volante não poderá entrar em campo no clássico contra o Grêmio neste domingo. A bola rola às 18 horas (de Brasília), no Beira-Rio, pela décima rodada do Estadual.