Felipe Melo reclama de clássico entre Fluminense e Flamengo no domingo

O Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira após a derrota por 1 a 0 para a LDU, no confronto de ida da Recopa Sul-Americana, no Equador. Felipe Melo, que já havia demonstrado sua insatisfação com a arbitragem no duelo em Quito, reclamou do calendário do futebol brasileiro, uma vez que o próximo jogo da equipe é o clássico contra o Flamengo, no domingo, pelo Campeonato Carioca.

O Fla-Flu vale a liderança do Estadual, e a data da partida desagradou o zagueiro tricolor. "Ninguém fala absolutamente nada. Foi só um jogo na altitude, com seis horas de voo. O jogo de domingo à tarde. Penso que se fosse ao contrário não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que fariam isso com outras equipes, ou é só com o Fluminense? Mas é isso. É um clássico. Não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte. Se reforçou ainda mais. Então é sempre uma decisão a parte".