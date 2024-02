Bruno Henrique afasta favoritismo do Inter no Gre-Nal: "Não podemos cair na armadilha"

O meia Bruno Henrique, do Internacional, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante. O atleta comentou sobre o clássico contra o Grêmio, que acontece neste domingo, no Beira-Rio, e afastou um possível favoritismo do Colorado para o Gre-Nal.

"Nós sabemos da competência do nosso time e a capacidade do nosso treinador, mas não podemos cair na armadilha do favoritismo. É um clássico. Em nenhum momento precisamos achar que somos favoritos. É um jogo grande, diferente e que será definido nos detalhes", disse.

O suposto favoritismo do Inter para confronto se dá por conta do momento que a equipe atravessa na temporada. O time perdeu apenas um jogo em 2024 e é líder do Campeonato Gaúcho.