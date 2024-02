Avaí anuncia contratação de atacante com passagem pelo São Paulo

Nesta sexta-feira, o Avaí anunciou a contratação do atacante Ademilson, de 30 anos, até o final da temporada. O atleta defendeu o Machida Zelvia, do Japão, antes de assinar com o clube de Santa Catarina.

No currículo, o atleta, que fez a maior parte da carreira no futebol japonês, soma passagens por outros times do país asiático, como Yokohama e Gamba Osaka. No entanto, antes de deixar o Brasil, Ademilson defendeu o São Paulo, clube que o revelou em 2012. Por fim, o atacante vestiu a amarelinha da seleção brasileira entre as categorias sub-17 e sub-20.