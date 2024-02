Após eliminar o Coritiba, Águia de Marabá provoca Guto Ferreira: "Volte sempre"

Volte sempre, Guto Ferreira! ??

Em busca de continuar na Copa do Brasil, a equipe do Pará tem pela frente o Capital, Tocantins. Já o Coritiba foca na disputa do torneio estadual.

Em seu próximo compromisso, os comandados de Guto Ferreira enfrentam o FC Cascavel, às 16h (de Brasília) desse domingo, fora de casa. Com 21 pontos, o time está na segunda colocação, com um a menos que o Athletico-PR, líder do Paranaense.