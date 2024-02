Corinthians: Titular contra Cianorte, Carlos Miguel elogia Cássio

Cássio viajou com a delegação, realizou testes ao longo do dia, mas não conseguiu ficar apto para entrar em campo. O ídolo da Fiel também não estará presente no jogo contra a Ponte Preta, no final de semana, por conta de suspensão. Carlos Miguel será novamente o encarregado de proteger a meta do Timão.

"Temos aqui um treinador, que trabalha bastante, e sabe o que é melhor para equipe. Sempre vou estar aqui para ajudar", finalizou Carlos.

Agora, o Corinthians espera o confronto entre Olaria e São Bernardo para saber quem será seu adversário na segunda fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no dia 28 (quarta-feira), em solo carioca. O duelo contra a Ponte será no domingo, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.