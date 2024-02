Thiago Wild bate espanhol em partida adiada e vai às quartas do Rio Open

Thiago Wild se tornou, nesta quinta-feira (22), o primeiro brasileiro a alcançar as quartas de final do Rio Open desde 2017. Nesta tarde, o tenista paranaense venceu partida adiada contra o espanhol Jaume Munar, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.

Agora, Wild aguarda o vencedor do confronto entre o chileno Tomas Barrios Vera e o atual campeão Cameron Norrie, que acontece ainda nesta quinta. O duelo valendo vaga na semifinal do torneio carioca deve acontecer já nesta sexta-feira (23).