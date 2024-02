Com respaldo médico, Aguero pode voltar a jogar em clube treinado por Tevez

Aguero está longe dos gramados desde o final de 2021, quando foi forçado a se aposentar devido ao problema no coração. Na época, o argentino havia concluído recentemente sua ida ao Barcelona, após fazer história com a camisa do Manchester City.

Um dos destinos mais prováveis de Aguero, caso seu retorno seja confirmado, é o Independiente, da Argentina, clube de infância do ex-atacante e comandado por Carlos Tévez. Kun revelou em live que possui o desejo de voltar a vestir as cores do time argentino.