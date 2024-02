Sforza agradece apoio da torcida do Vasco

O Vasco trouxe vários reforços para esta temporada. O último confirmado foi o volante Juan Sforza.

O argentino já iniciou os treinos com o restante do elenco e pode estrear no fim de semana. Sforza agradeceu a torcida pelo apoio desde o início das negociações.

"Desde o começo, quando se começou a definir toda essa minha situação, foi muito grande. A verdade é que eles me deram muito carinho e estou muito ansioso para entrar dentro de campo e conhecê-los", disse.