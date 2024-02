SPFC: Sem espaço e com futuro indefinido, Luan negocia com novo empresário

Ao chegar no São Paulo, o técnico Thiago Carpini garantiu que Luan teria a oportunidade de brigar pelo seu espaço no elenco, porém, o jogador jamais recebeu minutos do comandante tricolor desde que iniciou seu trabalho à frente da equipe.

Luan esteve na mira de Vitória, Cuiabá e Criciúma, três clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024, mas, por enquanto, o volante não fechou com nenhum clube. Um acordo com o empresário André Cury, porém, pode fazer com que seu futuro, enfim, seja definido em breve.

No São Paulo, Luan tem Pablo Maia e Luiz Gustavo como seus principais concorrentes para exercer a função de primeiro volante.