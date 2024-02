São Paulo paga bônus a todos os funcionários após título da Supercopa

Enquanto a Conmebol pagou 1 milhão de dólares ao Tricolor pelo título da Supercopa Rei, a CBF desembolsou outros R$ 5,5 milhões ao São Paulo pela presença na decisão. Ou seja, o clube arrecadou mais de R$ 10 milhões em premiação por sua participação na final em Belo Horizonte.

Esse foi o terceiro título do São Paulo na gestão de Julio Casares. Antes, o clube faturou o Campeonato Paulista de 2021 e a Copa do Brasil de 2023. O Tricolor também chegou às finais do Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana de 2022.

Neste ano, o São Paulo volta à disputa da Copa Libertadores, principal objetivo do clube, após um hiato de duas temporadas. A última participação do Tricolor no torneio continental foi em 2021, quando acabou eliminado pelo Palmeiras, nas quartas de final.