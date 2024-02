Ônibus do Fortaleza é atacado por torcedores do Sport e deixa seis atletas feridos

Na noite da última quarta-feira, Sport e Fortaleza empataram pela Copa do Nordeste e, após o jogo, ocorreu mais um episódio lamentável no futebol brasileiro. O ônibus da delegação do time cearense foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Leão da Ilha na saída da Arena de Pernambuco, local do duelo.

Em nota, o Fortaleza informou que após o incidente a delegação foi levada rapidamente para o hospital mais próximo da região em que estavam.

O clube também atualizou as situações médicas dos seis atletas atingidos. O goleiro João Ricardo sofreu um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e no supercílio. Estes dois passaram por um procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. Além disso, o lateral irá realizar exames de tomografia na cabeça.