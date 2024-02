Olympique de Marselha vence o Shakhtar Donetsk e vai às oitavas da Liga Europa

Agora, o Olympique de Marselha aguarda sorteio para conhecer o próximo adversário no campeonato europeu. Enquanto isso, portanto, volta suas atenções para o Campeonato Francês. Pela 23ª rodada, o time encara o Montpellier, às 16h45 (de Brasília) de domingo (25), novamente em casa.

Sporting empata, mas avança; Galatasaray sofre derrota e é eliminado

Em outro confronto da Liga Europa desta quinta, o Sporting empatou em 1 a 1 com o Young Boys-SUI, no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), e também passou de fase.

No embate de ida, os Leões venceram por 3 a 1 e, com isso, apenas precisaram segurar o resultado para levar a melhor no agregado, confirmando a classificação. Em busca de uma conquista inédita, o clube de Lisboa foi vice-campeão do torneio em uma oportunidade (2004/05).

Por sua vez, o turco Galatasaray perdeu por 3 a 1 para o Sparta Praga, da República Tcheca, fora de casa, e deu adeus à Europa League. Apesar de ter vencido a ida por 3 a 2, o revés longe dos domínios deixou os tchecos em vantagem no agregado: 5 a 4.