Milan perde do Rennes, mas avança às oitavas da Liga Europa; Benfica também se classifica

Em outro confronto da Liga Europa desta quinta, o Benfica empatou sem gols com o Toulouse, também da França, fora de casa. A igualdade garantiu a equipe portuguesa nas oitavas de final.

No embate de ida, as Águias venceram por 2 a 1 e, com isso, apenas precisaram segurar o resultado para levar a melhor no agregado, confirmando a classificação. Em busca de uma conquista inédita, o clube de Lisboa foi vice-campeão do torneio em três oportunidades (1982/83, 2012/13 e 2013/14).

Líder do Campeonato Português, o Benfica volta a campo neste domingo (25), quando recebe o Portimonense, a partir das 15 horas, no Estádio da Luz, em Lisboa (POR). O duelo é válido pela 23ª rodada do Nacional.