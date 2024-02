Lucas volta a treinar com elenco e pode reforçar São Paulo contra Guarani

Em contrapartida, Alan Franco, com dores na região posterior da coxa direita, fez atividades nas dependências internas do CT da Barra Funda, mas não preocupa. O zagueiro argentino é aguardado no campo nos treinos desta sexta-feira e também do sábado, o último antes de a delegação se dirigir a Campinas.

Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Moreira (lesão no músculo reto femoral da perna direita) e Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), seguem com seus respectivos processos de recuperação, realizando tratamento fisioterápico e intercalando atividades no Reffis Plus e gramado.

O treino

Hoje (22), o técnico Thiago Carpini comandou um trabalho focado em troca de passes sob pressão, em espaço curto. Posteriormente, o treinador são-paulino separou o elenco em dois times de 11 atletas para um treino tático utilizando toda a extensão do gramado.

Os jogadores que não participaram desta atividade foram para outro gramado no CT da Barra Funda para um treino técnico em campo reduzido. O elenco do São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda.