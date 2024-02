Liverpool vê Xabi Alonso e Ruben Amorim como possíveis sucessores de Klopp

O alemão Jurgen Klopp anunciou publicamente no final de janeiro a decisão de deixar o Liverpool ao final desta temporada. Em busca de um nome para suceder o treinador, ganhador da Champions League, o clube possui dois grandes alvos, de acordo com o jornal The Independent.

A primeira opção é Xabi Alonso. Com um futebol ofensivo, o Bayer Leverkusen está no topo do Campeonato Alemão e se mantém como o único clube invicto na temporada. Além de ter o perfil que a diretoria busca, o espanhol é ídolo do Liverpool e conquistou a Champions League de 2005, contra o Milan.