João Fonseca vence Cristian Garin e se junta a Wild e Monteiro nas quartas do Rio Open

Mesmo com a vitória, João não teve vida fácil contra Garin. O chileno dificultou o jogo do brasileiro no primeiro set e chegou a assumir a liderança do jogo. Todavia, o brasileiro manteve a calma e conseguiu fechar a primeira etapa em 6/4.

O segundo set foi bem equilibrado, e os dois jogadores travaram um bom duelo. Com o apoio da torcida, João errou menos que Garin no final do set e garantiu a vitória com o mesmo placar da etapa de abertura.

João Fonseca analisou como será a partida desta sexta-feira contra Nanove. O brasileiro já venceu o argentino, em 2022, em partida que marcou seu segundo triunfo como profissional.

"O Mariano é um amigo meu, ótimo jogador também. Aquela vitória foi um jogo que joguei muito bem. Mas amanhã é outro dia, vai ser uma energia diferente, e vamos com tudo. Descansar agora e estar preparado para amanhã", comentou.