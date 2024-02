James manteve forma física e boa relação antes de ser reintegrado ao São Paulo

Além de manter a forma física, James também se dava muito bem com os outros companheiros, apesar de ter pedido para deixar o clube. Ele tem boa relação com os outros jogadores, tanto que sua permanência foi festejada por Lucas, um dos principais líderes do grupo.

Classificação e jogos Paulista

James sugeriu a rescisão de contrato com o São Paulo há duas semanas. Sem acordo com o time e com baixa procura no mercado, o colombiano voltou a conversar com a diretoria, mudou de ideia e foi reintegrado.

Antes de voltar a fazer parte do elenco, o jogador pediu desculpas aos demais atletas por não ter viajado com o grupo para Belo Horizonte, onde a equipe disputou a Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras. Ele também conversou com o técnico Thiago Carpini e gostou do que ouviu do comandante.

Apesar de ter sido reintegrado e estar bem fisicamente, James não ficará à disposição de Carpini. Ele não foi inscrito no Campeonato Paulista e só poderá ser incluído na lista a partir da próxima fase, isso se o São Paulo avançar até lá.

O regulamento do torneio permite até quatro trocas na relação após o início da fase eliminatória. Mas, no momento, o Tricolor ocupa o terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação ao mata-mata, com 14 pontos. O time tem um jogo a menos em relação às outras equipes da chave.

Pelo São Paulo, James Rodríguez soma apenas um gol em 14 jogos disputados, todos no ano passado. O jogador não atuou pelo time nesta temporada e está há quase três meses sem entrar em campo.