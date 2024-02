Ídolo do Atlético-MG, Hulk renova contrato até 2026: "Uma das melhores decisões que tomei"

O Atlético-MG anunciou, na tarde desta quinta-feira (22), a renovação de contrato com o atacante Hulk. Ídolo da torcida, o jogador de 37 anos estendeu vínculo por dois anos, até dezembro de 2026. O acordo anterior com o Galo se encerraria ao fim da atual temporada.

"Estou no clube certo, na cidade certa, no momento certo. Só tenho a agradecer. Não sou apenas um jogador do Galo, me sinto membro da família, torcedor", declarou o camisa 7.

"Hoje falo que foi uma das melhores decisões que tomei, sou muito feliz no Atlético-MG, fui muito bem recebido dentro do clube desde o início. Sou atleticano doente, torço mesmo quando não estou jogando. Sou muito grato a esse clube, que recebeu minha família muito bem. Só tenho a agradecer todo esse carinho", completou.