Fluminense toma gol da LDU nos acréscimos e abre decisão da Recopa em desvantagem

O jogo

A LDU começou a partida pressionando o Fluminense. Os donos da casa quase abriram o placar aos três, quando Thiago Santos recuou mal para Fabio e viu o goleiro salvar antes da bola ir para a rede. O Tricolor carioca respondeu com Cano. O argentino foi lançado, mas adiantou a bola ao tentar driblar o goleiro. O árbitro chegou a ser chamado pelo VAR, mas manteve a não marcação de pênalti.

O Fluminense tentava controlar a bola, mas não conseguia chegar ao ataque. A LDU tinha dificuldade em criar boas chances, mas assustou duas vezes, em chutes de longe de Zambrano. Os brasileiros só voltaram a avançar com qualidade aos 30 minutos. Arias foi lançado na área e tocou em cima de Domínguez.

A LDU teve grande oportunidade de marcar aos 37 minutos. Fabio falhou e deu rebote para González. No entanto, o meia mandou pela linha de fundo. Já nos acréscimos, Piovi cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e Guga apareceu para salvar o que seria o gol olímpico. Assim, o Fluminense conseguiu segurar o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense segurou a bola no começo e impediu a pressão da LDU. No entanto, com o passar do tempo, os donos da casa conseguiram levar perigo. Aos 17 minutos, Hurtado aproveitou bola na área e finalizou para o gol. Thiago Santos apareceu para salvar os cariocas.

O Tricolor carioca só chegou com perigo na etapa final aos 27 minutos. Lima chutou do bico da área e acertou o travessão.