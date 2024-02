Ex-são-paulino Morato sonha com o fim de tabu no Benfica

Aos 22 anos, Morato vive uma temporada de ascensão no Benfica. Formado como zagueiro na base do São Paulo, pelo qual foi campeão da Copinha 2019, o defensor brasileiro foi vendido ao clube português antes mesmo de estrear pelos profissionais e se tornou um dos homens de confiança do técnico alemão Roger Schmidt atuando numa posição nova: a lateral-esquerda.

Com a saída de Alex Grimaldo para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, coube ao brasileiro solucionar uma dor de cabeça de seu treinador na lateral. Os números demonstram o bom trabalho de Morato: antes de assumir a titularidade da posição, o Benfica havia perdido 5 dos 17 jogos que fez na temporada 2023/24. Já com Morato na lateral-esquerda, os Encarnados estão invictos há 18 partidas - e em 16 delas o brasileiro foi titular.

A boa fase do Benfica não se restringe aos números, e se comprova no campo. No último fim de semana, a equipe goleou o Vizela por 6 a 1 e se manteve na liderança do Campeonato Português, competição da qual é o atual campeão.