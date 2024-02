Espanha aciona cláusula de renovação com o treinador Luis de la Fuente

Nesta quinta-feira, pela manhã, a Federação de Futebol da Espanha anunciou que acionou uma cláusula de renovação no contrato do treinador Luis de la Fuente. Com isso, o novo vínculo do técnico vai até 2026, ano da Copa do Mundo no Canadá, México e Estados Unidos.

"A Comissão Gestora considera que a renovação de De la Fuente é um passo necessário para a seleção e para a instituição que dirige o futebol na Espanha", foi escrito.