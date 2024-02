Em jogo adiado por conta de chuva, Cuiabá goleia Real Noroeste e avança na Copa do Brasil

? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) February 23, 2024

O jogo

O jogo voltou a sofrer com a chuva nesta quinta-feira. Mesmo assim, a partida foi iniciada e, logo aos dois minutos, o Cuiabá largou na frente. Pitta recebeu na área e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Não demorou muito para o Cuiabá ampliar o marcador. Dez minutos após o gol de Pitta, Marllon, depois de escanteio, subiu de cabeça e balançou as redes para o time visitante pela segunda vez.

Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá voltou a furar a defesa do Real Noroeste. Derik Lacerda aproveitou chutão do goleiro Walter, finalizou no canto e anotou o terceiro gol da equipe.