Dependência? São Paulo não venceu mais desde lesão de Wellington Rato no Paulista

O São Paulo tem sofrido com a ausência do meia-atacante Wellington Rato. O atleta se contundiu na derrota contra a Ponte Preta, em Campinas, e desfalcou a equipe nos últimos jogos.

Os números do time sem Rato indicam certa dependência do São Paulo no jogador. Sem ele, o Tricolor disputou três partidas na competição e não venceu nenhuma. São duas derrotas e um empate conquistados.

A boa notícia para o torcedor são-paulino é que o atleta está próximo do retorno. Nesta última quarta-feira, o jogador treinou normalmente com bola no CT da Barra Funda e deve ficar à disposição do técnico Thiago Carpini para o jogo diante do Guarani, novamente em Campinas.