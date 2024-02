Demitido, Tiago Nunes agradece período no Botafogo: "Foi uma linda experiência"

Contratado no meio de novembro de 2023, após deixar o Sporting Cristal, do Peru, Tiago Nunes foi demitido do Botafogo no dia seguinte ao empate contra o Aurora-BOL, pela segunda fase da Pré-Libertadores, fora de casa.

O clube brasileiro saiu na frente no primeiro tempo, mas tomou o empate no último minuto da partida. O atacante Tiquinho Soares ainda perdeu um pênalti no confronto.

Durante o tempo no clube, o técnico venceu apenas quatro partidas (foram outros 7 empates e 4 derrotas): contra o Madureira, Bangu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda, todas válidas pelo Campeonato Carioca.

O Botafogo, por fim, já procura um novo treinador. O auxiliar-técnico permanente do Glorioso, Fabio Mathias, assume o comando interino da equipe contra o Audax-RJ, no próximo sábado (24).