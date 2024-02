Coritiba sofre virada para o Águia de Marabá e está eliminado da Copa do Brasil

O Coritiba está eliminado da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Coxa foi superado pelo Águia de Marabá por 3 a 2, no estádio Zinho de Oliveira, no Pará, e se despediu do torneio ainda na primeira fase. Os gols do time paranaense foram anotados por Matheus Frizzo e Bruno Melo. Braga, Iury Tanque e Júnior Dindê balançaram as redes para os donos da casa.

Com a eliminação, o Coritiba se despede da competição com uma campanha pior em relação a de 2023. Na temporada passada, a equipe caiu na terceira fase para o Sport.

O Águia de Marabá chega à segunda fase da Copa do Brasil pela segunda fez consecutiva. Em 2023, a equipe surpreendeu e alcançou a terceira etapa do torneio, sendo eliminada pelo Fortaleza.