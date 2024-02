Com assistências de Messi e Suárez, Inter Miami bate Real Salt Lake na abertura da MLS

O próximo compromisso do Inter Miami na MLS é neste domingo (25), às 22h30 (de Brasília) contra o LA Galaxy, no Dignity Health Sports Park, em Carson, na Califórnia (EUA). No sábado (24), o Real Salt Lake visita o St. Louis City, a partir das 22h30, no City Park, em St. Louis, em Missouri (EUA).

Os gols de Inter Miami e Real Salt Lake

Mesmo com suas estrelas em campo, o Inter Miami foi abrir o placar apenas aos 39 minutos do primeiro tempo. Busquets acionou Messi no corredor central. O argentino girou e passou para Robert Taylor, que bateu de primeira e contou com ajuda do goleiro MacMath para marcar.

Por fim, já aos 38 minutos da etapa complementar, os donos da casa deram números finais à vitória. Messi arrancou pelo meio e passou para Luis Suárez, que acionou Diego Gómez de primeira. O paraguaio, então, chutou cruzado para sacramentar o triunfo.