Colo-Colo bate Godoy Cruz pela ida da 2ª fase da Pré-Libertadores; Trinidense e El Nacional empatam

Antes disso, porém, as equipes retornam ao gramado por suas respectivas ligas nacionais. Neste domingo, o Colo-Colo visita o O'Higgins, às 18 horas. O confronto, válido pela segunda rodada do Campeonato Chileno, acontece no Estádio El Teniente.

Já o Godoy Cruz também entra em campo neste domingo, mas um pouco mais tarde. O clube encara o Instituto fora de casa, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Argentino, a partir das 22 horas, no Estádio Presidente Perón.

Sportivo Trinidense e El Nacional empatam na ida

Também nesta quinta-feira, Sportivo Trinidense e El Nacional empataram em 1 a 1 no Defensores del Chaco, no Peru. Fernando Romero abriu o placar para os paraguaios, enquanto Tomson Borja igualou tudo para os visitantes. Bryan Tana ainda desperdiçou um pênalti para a equipe equatoriana ao bater para fora.

O duelo foi marcado por golaços. No primeiro tempo, Fernando Romero recebeu dentro da grande área, pegou de primeira e acertou um lindo chute no ângulo. Já na segunda etapa, Tomson dominou no peito tirando do marcador e tocou por cobertura na saída do goleiro para empatar o marcador em 1 a 1.

Com isso, qualquer empate no jogo de volta leva a partida para os pênaltis. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira, às 19 horas, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.