Cazares treina com bola e participa de parte da atividade com o elenco do Santos

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O elenco realizou um treino tático no gramado do CT Rei Pelé nesta quinta-feira.

A boa notícia ficou por conta de Cazares, que treinou com bola nesta manhã. O meia participou de parte do treino. Ele está em processo de transição física após sofrer uma pancada no tornozelo direito, na vitória de 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 7 de fevereiro.

Giuliano, por sua vez, treina normalmente com o grupo. O meia está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha e deve ser relacionado para o embate deste final de semana. Os atletas Jorge, Jair, Dodô e Zabala seguem sendo reinseridos gradualmente.