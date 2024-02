Brasil vence o Japão e está na semifinal da Copa do Mundo de futebol de areia

"Treinamos muito forte, sabendo que não haverá mais jogo fácil neste Mundial. Fico feliz pelos dois gols. Agradeço aos meus companheiros pelo apoio. Os gols não teriam saído sem eles", destacou Alisson.

A semifinal da Copa do Mundo será disputada no sábado. O Brasil irá enfrentar o classificado do confronto entre Emirados Árabes e Irã.