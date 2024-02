Aubameyang, do Olympique de Marselha, se torna o maior artilheiro da história da Liga Europa

O gabônes já vestiu a camisa de diferentes equipes em solo europeu: já teve passagens por Borussia Dortmund, Monaco, Chelsea, Arsenal e Barcelona. Agora, aos 34 anos, defende as cores do Olympique de Marselha para tentar levantar o título pela primeira vez.

Com o triunfo nesta quinta-feira, o time francês garantiu classificação às oitavas de final da competição continental. Como os clubes empataram a ida em 2 a 2, os donos da casa ficaram em vantagem no placar agregado: 5 a 3. O clube busca seu primeiro título do torneio, no qual acumula três vice-campeonatos (1998/99, 2003/04 e 2017/18).

Para saber seu adversário na próxima fase da Liga Europa, o Olympique de Marselha de Aubameyang aguarda sorteio. Enquanto isso, volta suas atenções para o Campeonato Francês. Pela 23ª rodada, o time encara o Montpellier, às 16h45 (de Brasília) deste domingo, novamente em casa.