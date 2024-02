Após classificação na Copa do Brasil, Rogério Ceni elogia atuação do Bahia

?? Goleada & Classificação! Esquadrão aplica 4 a 0 no Moto Club dentro do Maranhão e avança pra 2ª fase da Copa do Brasil. Adversário sairá do duelo Portuguesa Santista x Caxias, quarta que vem, em SP. Domingo é em Juazeiro pelo Baianão. #BBMP pic.twitter.com/vLCw6SbwdH

Ceni ainda explicou as mudanças que tem feito na equipe titular a cada jogo. Ele destacou a alta quantidade de jogos que a equipe tem feito.

"Tivemos três jogos em nove dias, ainda bem que não lesionou ninguém. Eu pretendo fazer o melhor time que eu possa dentro das condições físicas. Nós precisamos ganhar, fazer um time competitivo e depois na quarta temos Copa do Nordeste de novo", falou.

"Eu sei que todos gostariam de ver Everton, Cauly, Caio em todos. Mas se fizermos isso, eles não chegam nas condições nas finais e no Campeonato Brasileiro. Quero ser campeão baiano, chegar e ganhar a final da Copa do Nordeste, mas tenho que pensar no ano todo. Esse é meu objetivo quando faço as escolhas", completou.