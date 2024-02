Após ataque a ônibus, atletas do Fortaleza são avaliados pelo depto. médico

O Fortaleza divulgou novas atualizações sobre o estado de saúde dos seis jogadores que saíram machucados do ataque ao ônibus do clube. Na noite da última quarta-feira, depois do empate do Leão do Pici em 1 a 1 com o Sport, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, torcedores do Leão da Ilha atacaram o veículo da equipe cearense com pedras e bombas na saída da Arena Pernambuco.

O goleiro João Ricardo, o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, o volante Lucas Sasha e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar foram os jogadores do Fortaleza atingidos no ataque. Segundo divulgado nesta quinta-feira, os seis atletas foram avaliados pelo departamento médico do clube em suas respectivas casas.

O Leão do Pici ainda compartilhou na mensagem que informará os torcedores sobre quaisquer novidades nos respectivos quadros de saúde dos profissionais afetados pelo episódio.